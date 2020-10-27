Macron'un son dönemlerde İslam dünyasını hedef almasından sonra Fransa'da artan İslam karşıtlığı giderek artıyor. Hz.Muhammed'e (S.A.V.) hakaret içeren karikatürleriyle dünyanın gündemine gelen Charlie Hebdo dergisi, şimdi de alçakca Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Yeni sayısının kapağında Başkan Erdoğan'ı karikatürize eden Charlie Hebdo'ya tepkiler büyüyor.

SÖZDE MİZAH, ÖZDE İSLAM DÜŞMANI!

Avrupa ülkelerinde İslamofobi ve Türkiye karşıtlığının arttığı bir dönemde, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız dergisinin küstahlaşarak skandallara imza atmaya devam ediyor. Peygamberimiz Hz.Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin görseller Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı. Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmışti.Ancak bunlarla yetinmeyen Charlie Hebdo bir skandala daha imza atarak Başkan Erdoğan'ı "iğrenç" bir karikatürle hedef aldı.