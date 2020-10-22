



YASAKTAN 46 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Yasaktan yaklaşık 46 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Castex, kısmi sokağa çıkma yasağının vaka sayılarındaki artışı durdurmaması halinde tekrardan tam sokağa çıkma yasağı getirilebileceğini ifade etti. Öte yandan Fransa'da toplam vaka sayısı 957 bin 422'ye, toplam can kaybı ise 34 bin 48'e ulaştı.

ÖNLEMLER SIKLAŞTIRILACAK

Başbakan Castex, 66 milyon nüfuslu ülkede bu uygulamanın 46 milyon kişiyi kapsadığı bilgisini de paylaştı. Fransız Polinezyası'nda da aynı saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade eden Castex, Kovid-19 tedbirlerinin gelecek hafta tekrar değerlendirileceğini, gerek görülmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

