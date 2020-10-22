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    • 22.10.2020 09:05
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    • 22.10.2020 09:09
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    Komutanlar ölünce askerleri mevziden kaçıp savaşmayı reddetti

    Cephe hattından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. su, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde operasyonlarını sürdürürken ordusuna bağlı güçler ise bazı önemli tepe ve mevzilerde verdiği kayıplar sonrasında geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı alayın 3. tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü kaydedilirken, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu da vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada komutanları öldürülen bir bölüğün ise savaşmayı reddettiği de belirtildi.

    AA
    Ermeni ardına bakmadan kaçıyor

    sunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor.

    Azerbaycan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

    GERİ ÇEKİLDİLER
    Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.

    YARALILAR TAHLİYE EDİLEMEDİ
    Açıklamda, Hocavend istikametinde bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediği belirtildi.

    MEVZİLERİ TERK EDİP KAÇTILAR
    Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen Ermeni gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki 5. muhrip alayına Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Alayın 3. tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu kaydedildi.

    SAVAŞA GİRMEYİ REDDETTİLER
    Ermenistan ordusunun 543. alayına açtığı ateş sonrasında alay komutanının yaralandığı, yardımcısının öldürüldüğü ifade edildi. Alayın 1. taburunun komutanının, komutan yardımcısının, havan topu bölüğünün komutanlarının da öldüğü, 1. taburun bir bölüğünün personelinin savaşa girmeyi reddettiği belirtildi.

    Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

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