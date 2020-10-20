



TRUMP'IN HEDEFİNDEYDİ

Dava, Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi teknoloji devlerinin gücüne karşı yapılan tepkinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Başkan Trump gibi muhafazakarlar ve Senatör Elizabeth Warren gibi liberaller, bir avuç teknoloji devinde gücün yoğunlaşmasına karşın son derece eleştirisel bir tutum içindeler.