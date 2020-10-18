Sanki Yunanistan'a çalışıyormuş gibi propaganda üreten Mustafa Akıncı ise hezimete uğradı.

Mevcut seçim sonuçları adanın öteki tarafında ise büyük öfke ve hayal kırıklığına neden oldu. Yunanistan ve Avrupa basını üzüntülerini böyle dile getirdi.

YUNAN, AKINCI KAYBETTİĞİ İÇİN RESMEN ÖFKE NÖBETLERİ GEÇİRİYOR