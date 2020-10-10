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    • 10.10.2020 15:01
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    Son dakika: Azerbaycan: geçici ateşkese uymadı

    Son dakika haberine göre, , ", geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." açıklamasında bulundu.



    , "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." açıklamasında bulundu.



    Hacıyev, "Masada artık Ermenistan'ın dikte ettirdikleri olmayacak. Mücadele sadece askeri değil, diplomasiyle de yapılır. Nihai hedefimiz Azerbaycan'un toprak bütünlüğünü sağlamak. " ifadelerini kullandı.


    ATEŞKESE 3 SAAT KALA ERMENİSTAN'DAN ALÇAK SALDIRI: SİVİLLERİ VURMAYA DEVAM EDİYORLAR
    ordusu, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Hadrut'taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştiriyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut'a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı'dan gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı kaydedildi.

    Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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