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    • 01.10.2020 09:00
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    İstikşafi görüşmeler öncesi Atina’dan sürpriz operasyon: 5 ’cüye gözaltı

    Son dakika heri... , ’deki AB Zirvesi’nin ardından başlaması beklenen istikşafi görüşmeler öncesi sürpriz bir operasyona imza attı. Yunan polisi, darbe girişiminin ardından kendilerine sığınan sanığı 5 kişiyi gözaltına aldı. FETÖ’cülerin üzerlerinden sahte oldukları anlaşılan çeşitli AB ülkelerinin pasaportları çıktı. 15 Temmuz darbesinden bugüne kadar bir bölümü Avrupa ülkelerine geçmek üzere Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerin sayısı 12 binin üzerinde.

    Atina’dan sürpriz operasyon: 5 FETÖ’cüye gözaltı

    Yunan To Vima gazetesinin herine göre, Yunan polisinin geçtiğimiz günlerde Atina şehir merkezindeki Kipseli semtinde şüphe üzerine durdurduğu 5 kişinin "" üyesi olduğu belirlendi. En az 3 aydır Atina'da yaşadıkları belirlenen FETÖ'cülerin üzerlerinden sahte oldukları anlaşılan çeşitli AB ülkelerinin pasaportları çıktı. Polis konuyla ilgili Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (EYP) haberdar etti. Gözaltına alınan 5 FETÖ'cünün cep telefonlarındaki bilgiler incelemeye alındı. Hürriyet'in haberine göre cep telefonlarında yaklaşık 500 kişi için tanzim edilmiş sahte pasaportların fotoğrafları bulundu. Polis, adları açıklanmayan 5 kişinin 'a kaçtıktan sonra, çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek isteyen FETÖ'cülere sahte seyahat belgeleri tanzim edilmesinde aracı oldukları görüşünde.

    12 BİNDEN FAZLA FETÖ'CÜ VAR
    darbesinden bugüne kadar bir bölümü Avrupa ülkelerine geçmek üzere Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin sayısı 12 binin üzerinde. FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçmasında, Yunan mahkemelerinin 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç şehrine kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadelerini reddetmesi ve kendilerine siyasi mülteci stasütü tanınmasına ilişkin kararları önemli rol oynamıştı.

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    Haberler Dünya İstikşafi görüşmeler öncesi Atina’dan sürpriz operasyon: 5 FETÖ’cüye gözaltı