Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.10.2020 04:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2020 04:50
    ABONE OL

    Başkanı Putin ve Macron 'daki durumu görüştü

    Başkanı , ile 'daki durumu görüştü. Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı görüşmede, ile arasında devam eden larla ilgili endişeler dile getirildi.

    Rusya Devlet Başkanı Putin ve Macron Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

    Başkanı , ile 'daki durumu görüştü. Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı görüşmede, ile arasında devam eden larla ilgili endişeler dile getirildi.

    Putin ve Macron, görüşmede tarafları, tam ateşkesin yanı sıra gerginliğin düşürülmesi ve "azami itidale" çağırdı.

    Dağlık Karabağ krizinin, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, bu bağlamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çerçevesinde gelecekteki etkileşim parametreleri ele alındı.

    Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, 27 Eylül sabah saatlerinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ve Macron Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü