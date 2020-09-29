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    • 29.09.2020 16:28
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    Son dakika: açıkladı: Yüzlerce 'lı terörist 'da!

    Son dakika haberi... : Temmuz ayında varılan anlaşma uyarınca 300 /YPG üyesi terörist, otobüslerle ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri 'da Ermeni milislere eğitim veriyor, milisler özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

    AA

    Azerbaycan'a ait sivil hedeflere yapılan saldırılarda, tarafından geçen aylarda bölgesine getirilen terör örgütü /YPG mensuplarının eğittiği milislerin kullanıldığı bildirildi.

    ndan alınan bilgiye göre, Ermenistan, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar öncesinde terör örgütü PKK ile temmuz sonunda anlaşma yaptı.

    Anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim verdi.

    Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanıldı.

    AZERBAYCAN, TOPRAKLARINI ALMAYI SÜRDÜRÜYOR
    Bu arada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor.

    Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

    Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı.

    Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin harekatı başarıyla devam ediyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Güvenlik Kaynakları açıkladı: Yüzlerce PKK'lı terörist Dağlık Karabağ'da!
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