Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik." ifadelerini kullandı.

Aliyev "Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var" şeklinde konuştu.

Kendi topraklarını savunduklarını söyleyen Aliyev, "Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.

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