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    • 27.09.2020 11:09
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    'ın alçak saldırısına 'den sert tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

    Son dakika haberleri... "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. suna ait askeri araçları imha ettik." ifadelerini kullandı.

    AA
    Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

    Son dakika haberleri... "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. suna ait askeri araçları imha ettik." ifadelerini kullandı.

    Aliyev "Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var" şeklinde konuştu.

    Kendi topraklarını savunduklarını söyleyen Aliyev, "Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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