Schwarzer'e göre, Yunanistan-Türkiye krizi, Avrupa Birliği için, özellikle de dönüşümlü Konsey başkanlığını yürüten ve arabulucu rolünü oynamaya çalışan Almanya ile "Yunanistan'ı başka şekillerde desteklemeye" çalışan Yunanistan ve diğer ülkeler arasında "çok karmaşık" bir kriz.

Milliyet'te yer alan habere göre, Daniela Schwarzer, Ankara gerginliği azaltma yönünde hareket ederse, açık bir diyalog teklifiyle krizin bastırılması ve dengelenmesi gerektiğini ifade etti.