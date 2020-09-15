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    • Dünya
    • 15.09.2020 12:20
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    • 15.09.2020 12:25
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    'dan çok net "" açıklaması: sorunu çözülene kadar normalleşme mümkün değil

    Son dakika haberi... , lilerle anlaşmazlığı çözülene kadar ülkesinin ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söyledi.

    Katar farkını ortaya koydu!

    BAE ve Bahreyn'den sonra bazı Körfez ülkelerinin ile normalleşme sürecine gireceği söylentileri üzerine 'dan net bir açıklama geldi. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Katar , ülkesi hakkındaki iddiaları reddederek, İsrail ile ilişki kurmalarının sorununun çözümüne bağlı olduğunu söyledi.

    ANLAŞMAZLIĞIN KİLİT NOKTASI FİLİSİTİN
    Yenişafak'ta yer alan habere göre Alkhater, Katar'ın, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söyledi. Normalleşmenin bu anlaşmazlığın özü olduğunu düşünmediklerini belirten Alkhater, anlaşmazlığın kilit noktasının "Filistinlilerin işgal altında, vatansız insanlar olarak yaşadıkları sert koşullar" olduğunu ifade etti.

    KATAR'A BOYKOT UYGULANIYOR
    Ancak Sözcü Alkhater, Katar'a boykot uygulayan ülkelerden hangileriyle görüşme halinde oldukları konusunda bilgi paylaşmadı. Daha önce konuyla ilgili yetkililer, Doha yönetiminin öncelikle sınırını paylaştığı ile ilişkileri düzeltmeye öncelik vereceğini belirtmişti.

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