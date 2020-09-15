BAE ve Bahreyn'den sonra bazı Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecine gireceği söylentileri üzerine Katar'dan net bir açıklama geldi. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lolwah Alkhater, ülkesi hakkındaki iddiaları reddederek, İsrail ile ilişki kurmalarının Filistin sorununun çözümüne bağlı olduğunu söyledi.

ANLAŞMAZLIĞIN KİLİT NOKTASI FİLİSİTİN

Yenişafak'ta yer alan habere göre Alkhater, Katar'ın, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söyledi. Normalleşmenin bu anlaşmazlığın özü olduğunu düşünmediklerini belirten Alkhater, anlaşmazlığın kilit noktasının "Filistinlilerin işgal altında, vatansız insanlar olarak yaşadıkları sert koşullar" olduğunu ifade etti.

KATAR'A BOYKOT UYGULANIYOR

Ancak Sözcü Alkhater, Katar'a boykot uygulayan ülkelerden hangileriyle görüşme halinde oldukları konusunda bilgi paylaşmadı. Daha önce konuyla ilgili yetkililer, Doha yönetiminin öncelikle sınırını paylaştığı Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmeye öncelik vereceğini belirtmişti.

