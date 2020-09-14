Filistinli gruplar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasına tepki göstererek Arap ve İslam dünyası halklarından Filistin davasına ihanet anlamına gelen anlaşmaya karşı çıkmalarını istedi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sonrasında Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine tepki gösteren Filistin'deki siyasi hareketlerin temsilcileri, Arap ve İslam ülkelerindeki halkları söz konusu gelişmelere karşı harekete geçmeye çağırdı. Yenişafak'ta yer alan habere göre Filistin Demokratik Birliği (Fida) Yürütme Kurulu Üyesi Salih Rafet, "Bahreyn halkının ve sivil toplum örgütlerinin bu açıklamayı protesto ederek Bahreyn hükümetinin anlaşmadan çekilmesi için baskı uygulamasını" talep etti.

ARAP BİRLİĞİ VE İİT HAREKETE GEÇSİN

Merkezi Ürdün'de bulunan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Arap Parlamenterler Birliği, Arap Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeler Parlamentolar Birliğinin yanısıra Arap ve İslam ülkelerindeki parlamentolara "anlaşmayı kınama ve Bahreyn'in anlaşmadan derhal çekilmesini isteme" çağrısı yapıldı.