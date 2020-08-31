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    • Dünya
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    • 31.08.2020 09:43
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    İşte coğrafyadaki birçok karışıklıkta parmağı olan 'nin son tezgahı!

    ABD öncülüğünde imzalanan ‘normalleşme antlaşması’ sonrası İsrail ile ittifakını ifşa eden ’nin son 10 yılda Körfez’den Filistin’e, Doğu Afrika’dan ’ya birçok ülkedeki karışıklıklarda parmağı var. ’nin son dönemde Esad rejimi ile yakınlaşmasının ardında Suriye’de Türkiye karşıtı cepheyi güçlendirmek olduğu belirtiliyor. İdlib’de ateşkesin bozularak mültecilerin Türkiye sınırına yığılmasında da BAE’nin parmağı olduğu kaydediliyor. Öte yandan, İsrail ile BAE arasındaki antlaşmanın da eylül ortasında Washington’da imzalanması bekleniyor.

    BAE'nin son kirli tuzağı
    'Arap Baharı' sonrası Mısır, , ve 'ya her türlü tezgâhı kuran ; Tunus, Cezayir, Fas, Sudan ve Somali'de de protestoları körüklüyor, çatışan taraflara silah sağlıyor, hükûmetlere rüşvet teklif ediyor, darbe planları yapıyor. Katar'a ablukada başı çeken, Mısır'da darbeci Sisi'yi finanse eden, Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'in devrilmesinde sahneye çıkan BAE, Yemen'de yaptığı gibi Libya'nın da bölünmesi için çaba harcıyor.

    TÜRKİYE KARŞITI HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKIYOR
    Türkiye karşıtı her taşın altından çıkan yönetimi, Gezi olaylarını finanse etmekle kalmamış, 15 Temmuz darbe girişiminde de ortaya çıkmıştı. Akdeniz'de ortak tatbikatla Atina'ya da açık destek vermişti. BAE'nin en son terör örgütü /'ya istihbarat teknikleri için eğitim vermek üzere Suriye'ye çok sayıda ajan gönderdiği gün yüzüne çıktı. 2017'de terör örgütü ile gizli görüşmelere başlayan BAE'nin, PKK/YPG işgalindeki bölgelere görevlilerini göndererek, teröristlere espiyonaj, kontra-espiyonaj, sabotaj, suikast eylemleri, sinyal istihbaratı, bilgi güvenliği ve iletişim ağları konusunda eğitim verdiği ortaya çıktı.

    YİNE BAE'NİN PARMAĞI VAR
    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre BAE'nin son dönemde Esad rejimi ile yakınlaşmasının ardında Suriye'de Türkiye karşıtı cepheyi güçlendirmek olduğu belirtiliyor. İdlib'de ateşkesin bozularak mültecilerin Türkiye sınırına yığılmasında da BAE'nin parmağı olduğu kaydediliyor. Öte yandan, İsrail ile BAE arasındaki antlaşmanın da eylül ortasında Washington'da imzalanması bekleniyor.

    "Kirli pazarlıklar emirliği", sınırımızda "terör koridoru" hayalleri kuran teröristleri 4 yıldır espiyonaj, kontrespiyonaj, sabotaj, suikast, iletişim ve bilgi istihbaratında eğitiyor.

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    Haberler Dünya İşte coğrafyadaki birçok karışıklıkta parmağı olan BAE'nin son tezgahı!
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