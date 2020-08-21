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    • 21.08.2020 19:37
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    ABD ve lı tarafların kararını memnuniyetle karşıladı

    Amerika Birleşik Devletleri ve  ı Fayiz es-Serrac ve Başkanı Akile Salih’in bugün duyurduğu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti. Serrac, gelirlerinin "Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve () ve BM Libya Destek Misyonu'nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetim sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını" istedi.

    ABD ve İngiltere, Libya'nın kararından memnun

    ABD'nin Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elçiliğin, "UNSMIL (Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu), Serrac ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, tüm Libyalılar için önemli adım sayılan açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı" kaydedildi.

    İngiliz yönetimi de kararını "güçlü bir memnuniyetle karşıladığını" duyurdu.

    'nin Libya Büyükelçisi Nicholas Hopton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere bu duyuruyu güçlü bir memnuniyetle karşılıyor. Libya halkı çok net: Libya krizine askeri bir çözüm yok. Şimdi tüm tarafların harekete geçmesi ve ateşkese bağlı kalması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

    UNSMIL Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, ateşkes kararına ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Libya'nın içinde olduğu bu zor zamanda en çok ihtiyaç duyduğu cesaret örneğini gösteren bu ateşkes çağrısını sıcak bir memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    LİBYALI TARAFLARIN ATEŞKES KARARI

    Başbakan Serrac, bugün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

    Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

    saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serrac, petrol gelirlerinin "Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Destek Misyonu'nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetim sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını" istedi.

    Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in siyasi müttefiki (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

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