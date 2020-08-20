Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.08.2020 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2020 16:53
    ABONE OL

    Son dakika: Katil milisleri sonunda bunu da yaptı! Camiye p 'i yere attılar

    Son dakika haberi... 'de 'a bağlı milisler, Humus kentinin kuzeyindeki Talbiseh ilçesinde bir camiye saldırarak 'i yere attı. Esad milisleri, daha önce de birçok camiye saldırarak camileri tahrip etmişti.

    Camiye saldırıp Kur'an-ı Kerim'i yere attılar
    'de rejimine bağlı milisler, Humus kentinin kuzeyindeki Talbiseh ilçesinde Saad bin Ebi Vakkas Cami'ye saldırdı. Camiyi tahrip eden milisler, 'i yere attı.



    Camiye zorla giren milisler halılar, duvarlar ve sandalye dahil olmak üzere her yere zarar verdi.



    Öte yandan iç savaşın devam ettiği Suriye'de Esad milisleri, daha önce de birçok camiye saldırarak camileri tahrip etmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Katil Esad milisleri sonunda bunu da yaptı! Camiye saldırıp Kur'an-ı Kerim'i yere attılar
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri