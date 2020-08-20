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    • 20.08.2020 09:01
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    ve 'den ’da skandal hamle: Özel uydularla izledikleri Mehmetçik'i hedef gösteriyorlar

    , ve , ’nin ’daki askeri hareketlerini özel uydularla gözetliyor. Fransız özel uydu şirketi Geo4i, ’nın Hafter’in işgalinden temizlenen ’ndeki hareketliliğini, radar, hava savunma sistemi ve uçaksavarların naklini görüntüleyip yayınladı. Konvoyların güzergah ve varış yerleri de yazılarak adeta hedef gösterildi. Geo4i merkezi Almanya’da olan European Space Imaging ile iş birliği yapıyor. Bu şirketin ortağı ise BAE’li Muhammed El Kadı.

    Fransızlar Mehmetçik'i hedef gösteriyor
    'nin 'daki askeri hareketleri, Fransız özel uydu görüntüleme-analiz şirketi Geo4i ve ortaklı merkezli şirketi tarafından izleniyor. Türkiye'nin ve 'deki konumlarına ilişkin görüntüler paylaşan özel uydu şirketi ImageSat International (ISI) ardından şimdi de çok ortaklı ilginç bir görüntüleme ağı ortaya çıktı. Bu kez hedef Türkiye'nin Libya'daki askeri faaliyetleri.



    Fransız özel uydu şirketi Geo4i, TSK'nın radar, hava savunma sistemi ve uçaksavarların naklini görüntüleyip yayımladı.


    VATİYYE'Yİ DİKİZLEDİLER
    Fransız özel uydu görüntüleme/analiz şirketi Geo4i, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hafter'in terör örgütünün işgalinden temizlenen 'deki hareketliliğini adım görüntüledi. Üssün ele geçirildiği mayıs ayından itibaren merceklerini buraya çeviren şirket, Vatiyye'nin temizlenmesinden radar, hava savunma sistemi, uçak savar ve ilgili teçhizatların naklini gün gün görüntüleyip ifşa etti.

    MİTİGA VE MİSRATA DA HEDEF
    Şirket bununla da kalmadı. Görüntüleri askeri ve istihbari terminolojiyi kullanarak analiz eden şirket bunları kendi internet sitesinden de yayınladı. Görüntülerde adeta sahadaki düşmanlarına işeretleme desteği verildi. Yeri değişen bazı ekipmanların eski ve yeni konumlarına ilişkin görüntülere de yer verildi. Mitiga ve Misrata'daki TSK hava savunma sistemine ilişkin de görüntü ve analizlerin yanı sıra konvoyların başlangıç, güzergah ve varış yerleri tek tek yazıldı.

    KURUCU ORTAK BAE'Lİ
    TSK'nın askeri varlığını tek tek ifşa eden Geo4i'nin ilginç bağlantı ve ortakları var. Şirket görüntülerin temininde merkezi Almanya'da bulunan European Space Imagıng şirketi ile işbirliği yapıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, European Space Imagıng şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı ise Birleşik Arap Emirlikleri asıllı Muhammed El Kadı. BAE'li El Kadı 'ya yüksek çözünürlüklü ticari uydu görüntülerini ilk satan kişi olarak tanınıyor.



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