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    • 14.08.2020 15:34
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    Son dakika: Yunanistan eski Başbakanı 'tan tarihi itiraf: Türkiye’ye istediği şeyi verdik

    Son dakika haberine göre, Yunanistan eski Başbakanı , Yunanistan ile arasında yapılan anlaşmaya eleştirilerde bulundu. Çipras, "Bu anlaşma bizim argümanlarımızı zayıflattı. Bu anlaşmayla Türkiye’ye istediği şeyi verdik" diye konuştu.

    Çipras'tan tarihi itiraf: Türkiye’ye istediği şeyi verdik

    Yunanistan'ın konusunda ile yaptığı anlaşmaya, muhalefetten tepki yağıyor. Yunanistan eski Başbakanı , iktidardaki Kiriakos Miçotakis hükümetine eleştirilerde bulunarak, Mısır ile yapılan anlaşmanın bir şey kazandırmadığını ifade etti. Çipras konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma bizim argümanlarımızı zayıflattı. Bu anlaşmayla Türkiye'ye istediği şeyi verdik" ifadelerini kullandı.

    YUNANİSTAN ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI DA TEPKİ VERMİŞTİ

    Öte yandan, Yunanistan'ın eski Kotzias, Yunanistan ile Mısır arasında varılan anlaşmanın taban çizgisi olmayan, "kaba" ve "net koordinatları" olmadan yazıldığını söyledi. , anlaşmanın ilk taslak metni ile imzalanan son taslak metninin aynı olmadığını dikkat çekerek, "Mısır'a büyük tavizler verildi. Anlaşmanın uluslararası bir geçerliliği-meşruluğu yok" diyerek tepki gösterdi. Kotzias açıklamaları Mısır-Yunanistan anlaşmasına ilişkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Bu anlaşma, Türkler tarafından kullanılacak. Neyi imzalayacağını bilmeden Kahire'ye gittiğini Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kendisinden öğrendim. Sanırım ne imzaladığını anlamadı. Soru farklı, Başbakan Miçotakis, Dendias'ın ne yapacağını biliyor muydu? Öyleyse, neden ona söylemedi? Değilse, o zaman tüm hükümet anlaşmadan haberi yok muydu?"

    Haberler Dünya Son dakika: Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras'tan tarihi itiraf: Türkiye’ye istediği şeyi verdik
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