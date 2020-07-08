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    • 08.07.2020 23:31
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    Son dakika: 'dan 'ya paralı askerlerini ülkeden çekmesi çağrısı

    Son dakika haberine göre 'nın Birleşmiş Milletler () Tahir es-Sunni, Sudan'ın Libya'ya paralı asker olarak sızmaya çalışan 120'den fazla vatandaşını yakaladığını belirterek 'ya da vatandaşı olan paralı askerleri ülkeden çekmesi çağrısı yaptı.

    Rusya'ya paralı askerlerini ülkeden çek çağrısı

    Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan oturumunda konuşan Sunni, uluslararası toplumu geçen sene ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılara sessiz kalmakla eleştirdi.

    Libya'da Hafter için savaşan Rus Wagner grubundan Sudan, Çad ve Suriye'den gelen paralı askerler bulunduğuna dikkati çeken Sunni, bu savaşçıların petrol sahalarını ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

    Birkaç gün önce Libya'ya paralı asker olarak sızmaya çalışan 120'den fazla kişiyi yakalayan Sudan hükümetine teşekkür eden Sunni, Libya'da askerleri olmadığını iddia eden 'ya da şu çağrıda bulundu:

    ''Libya'da askerleriniz olmayabilir ama Wagner grubu Rus vatandaşları da dahil farklı uluslardan paralı askerler kullanıyor, sizden harekete geçmenizi ve vatandaşlarını geri çekmenizi istiyoruz.''

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