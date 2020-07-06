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    • 06.07.2020 09:50
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    Yüksek darbeci Hafter'in sını kınadı

    Yüksek , savaş suçlusu 'i destekleyen güçlere ait savaş uçakları tarafından 'nün haince bombalanmasını kınadığını açıkladı.

    Libya'dan Vatiyye saldırısı hakkında sert sözler

    Yüksek tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu nın, kahraman Libya ordusu ve destekçisi güçlerin peş peşe gerçekleştirdiği zaferlere karşı ümitsiz boş bir zafer elde etme çabası olduğu vurgulandı.

    Açıklamada, "Konsey, üsse gerçekleşen saldırının savaş suçlusu Hafter ve arkasındaki güçler tarafından düzenlendiğini ve bunun da Libya'da ulusal gerçek bir Libya ordusu oluşturulmasının önüne geçme çabası olduğunu vurgulamaktadır." ifadeleri yer aldı.

    Ateşkes için çaba gösterdiği iddiasında olan devletlerin aynı zamanda bu suç operasyonlarını yaptığı belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin ateşkes taleplerindeki ciddiyete şüphe düşürdüğüne dikkat çekildi.

    Libya'nın kuzeybatısındaki Askeri 'ne cumartesi gecesi savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi.

    Haberler Dünya Libya Yüksek Devlet Konseyi darbeci Hafter'in Vatiyye saldırısını kınadı
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