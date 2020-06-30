ABD'de başkanlık için yarışan Demokrat aday Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında seçim mitingleri yapmayacağını açıkladı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsün yayılma riskine karşı pandemi döneminde mitingler düzenlemeyeceğini söyledi. Biden, ''Bu benim için modern tarihin en sıra dışı seçim kampanyası, sadece kendim için değil ülke için doktorların tavsiyelerini dinleyeceğim ve seçim mitingleri yapmayacağım.'' dedi.

TRUMP UYARILARI DİNLEMEMİŞ VE MİTİNG DÜZENLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise uyarılara rağmen salgın sırasında ilk mitingini 20 Haziran'da Oklahoma eyaletinde düzenlemişti. Miting hazırlıkları sırasında ve tartışmalı miting sonrası eyalette, mitingi izleyen gazeteciler ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışanlar arasında koronavirüse yakalananlar olmuştu.

Trump, son yapılan anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.