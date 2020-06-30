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    'de Demokrat başkan adayı , pandemi döneminde seçim mitingleri yapmayacak

    'de başkanlık için yarışan Demokrat aday , yeni tip (Kovid-19) salgını sırasında seçim mitingleri yapmayacağını açıkladı. Biden, ''Bu benim için modern tarihin en sıra dışı seçim kampanyasıdır" dedi.

    Koronavirüs var dedi mitingleri iptal etti!

    'de başkanlık için yarışan Demokrat aday , yeni tip (Kovid-19) salgını sırasında seçim mitingleri yapmayacağını açıkladı.

    Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsün yayılma riskine karşı pandemi döneminde mitingler düzenlemeyeceğini söyledi. Biden, ''Bu benim için modern tarihin en sıra dışı seçim kampanyası, sadece kendim için değil ülke için doktorların tavsiyelerini dinleyeceğim ve seçim mitingleri yapmayacağım.'' dedi.

    TRUMP UYARILARI DİNLEMEMİŞ VE MİTİNG DÜZENLEMİŞTİ

    ABD Başkanı ise uyarılara rağmen salgın sırasında ilk mitingini 20 Haziran'da Oklahoma eyaletinde düzenlemişti. Miting hazırlıkları sırasında ve tartışmalı miting sonrası eyalette, mitingi izleyen gazeteciler ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışanlar arasında koronavirüse yakalananlar olmuştu.

    Trump, son yapılan anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.

    3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de 'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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