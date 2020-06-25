İngiliz Daily Mail gazetesinin yapılan araştırmadan derlediği haberine göre, Zealandia yaklaşık 23 milyon yıl önce okyanusun derinliklerine battı.

Buna göre, 4.9 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yüzde 94'ü su altındaki "Zealandia" dünyanın en küçük kıtası olabilir.