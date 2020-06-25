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    • Dünya
    • 25.06.2020 10:30
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    • 25.06.2020 10:30
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    Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Dünyada 7 kıta değil 8 kıta varmış! ''nın haritası çıkarıldı

    Dünyada 7 kıta olduğunu düşünen herkes yanılıyor. Bilim insanlarına göre tüm coğrafya kitapları yeniden yazılmalı. Çünkü yeryüzünde kayıp bir kıta daha ortaya çıktı. Sekizinci kıta olan '' olarak da bilinen ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Bilim insanlarına göre coğrafya kitaplarının yeniden yazılması gerekiyor. Zira gezegenimizde 7 değil 8 kıta bulunuyor.

    Yaklaşık yüzde 94'ü suyun altında olan kıtanın ismi ise Zealandia. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.

    İngiliz Daily Mail gazetesinin yapılan araştırmadan derlediği haberine göre, Zealandia yaklaşık 23 milyon yıl önce okyanusun derinliklerine battı.

    Buna göre, 4.9 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yüzde 94'ü su altındaki "Zealandia" dünyanın en küçük kıtası olabilir.

    "Zealandia" terimi 90'lı yıllarda 200 milyon yıllık parçalanmış bir süper-kıtanın bir kısmını ifade etmek için kullanılmıştı.

    Okyanus tabanındaki yarıklar, kaya türleri ve alanın sınırlarını inceleyen uzmanlar, fikri ileriye taşıyarak buranın yeni bir kıta olduğu kanısına varmışlardı.

    Bölgede milyarlarca dolar değerindeki yeraltı kaynakları bulunuyor. Yeni kıtanın varlığı bu kaynakların kimin kıta sahanlığında bulunduğu tartışmalarına da yol açabilir.

    Ancak bu durum yalnızca Birleşmiş Milletler kıta sahanlığı antlaşmalarına göre belirlenebiliyor.
    Haberler Dünya Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Dünyada 7 kıta değil 8 kıta varmış! 'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı
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