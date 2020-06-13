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    • 13.06.2020 07:02
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    Son dakika: , kararnamesini basına sızdıran kişinin kovulduğunu açıkladı

    Son dakika haberine göre Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Başkan 'ın geçen ay platformlarına ilişkin imzaladığı kararnameyi önden basına sızdıran federal çalışanın, işine son verildiğini açıkladı.

    Beyaz Saray açıkladı: Kovuldu

    Meadows, Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz'un sunduğu podcast programında, Trump- geriliminin ardından imzalanan başkanlık kararnamesine ilişkin açıklamada bulundu.

    Kararnamenin imza töreninden önce basına sızdırıldığını anımsatan Meadows, "Kararnameyi bir anda 'da gördük. Bu olay, yönetimle aynı fikirde olmayan birisinin New York Times'ı beslemesiydi. Bu kişinin izini sürdüğümüzü ve bu kişiyi bulduğumuzu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu kişi artık federal hükümet için çalışmıyor." dedi.

    Youtube ve Twitter gibi platformlarının "içerik sensöründen sorumlu" olduğunu vurgulayan Meadows, "Serbest piyasa, içerik polisi tarafından tekelleştirilmeye başlandığında bizim işin içine girmemiz önemli." diye konuştu.

    TRUMP-TWİTTER SAVAŞI VE SOSYAL MEDYA KARARNAMESİ
    Twitter'ın, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, 26 Mart'ta Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

    Trump, bunun üzerine Twitter'ı "2020 seçimlerine müdahale" ile suçlamış, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

    ABD Başkanı , 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." diye konuşmuştu.

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