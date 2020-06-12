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    • 12.06.2020 09:53
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    Müftüsü Sadık el-Giryani, 'yi istiyor: Türkiye ile bağlar güçlendirilmeli

    'yi ve Başkan Erdoğan'ın ülkesi için çok önemli olduğunu vurgulayan ’nın Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri ’e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğin ve bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 'ye ise, "Türkiye’nin Libya’ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir” ifadelerini kullandı.

    Libya Müftüsü'nden heyecanlandıran sözler: Türkiye ile....

    Türkiye, tarihsel ve İslami bağlılıkları olan coğrafyaları yeniden şekillenen dünya düzeninde geri almaya başladı. Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğin ve bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sadık el-Giryani, Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise "BAE üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN "YERİ AYRI" VURGUSU

    Sadık el-Giryani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deneyimli bir siyasetçi olduğuna dikkat çekerek, "Ey hakiki Libyalılar, Türkiye'nin müttefikliği ile diğer ülkelerin müttefikliğini karıştırmayın. Türkiye ve lideri bizim için ayrı, Libya'yı karıştırmaya çalışan ülkeler ayrı. Türkiye'nin desteğini asla unutmayın." diye konuştu.

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