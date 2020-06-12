Türkiye, tarihsel ve İslami bağlılıkları olan coğrafyaları yeniden şekillenen dünya düzeninde geri almaya başladı. Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğin ve bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sadık el-Giryani, Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise "BAE üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir." dedi.