ABD'deki kamuflaj kriziyle ilgili flaş açıklama: Orada olmamalıydım





Tartışmalara konu olan "kamuflajlı fotoğraf" meselesine de değinen Milley, şöyle konuştu:

"Öncelikli olarak durum farkındalığınızı koruyun. Üst düzey liderler olarak yapacağınız her şey izlenecek. Ben de bu durumun dışında değilim. Çoğunuz geçen hafta Lafayette Meydanı'nda çekilen bir fotoğrafımın sonuçlarını gördü. Bu, askerin sivil toplum içindeki rolüne ilişkin ulusal bir tartışma başlattı. Orada olmamalıydım. O ortamda o anda olmam, ordunun iç siyasete karıştığına yönelik bir algı oluşturdu.

Görevli bir askeri yetkili olarak orada bulunmamın hata olduğunu öğrendim ve umarım hepimiz bundan ders çıkarırız."



