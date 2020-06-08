Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.06.2020 20:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2020 20:48
    ABONE OL

    'dan larla ilgili flaş karar: Kamplardaki karantina süresi uzatıldı

    'da yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkedeki tüm kimlik ve kayıt işlemlerinin yapıldığı kamplarında karantina süresinin iki hafta daha uzatıldığı bildirildi.

    Yunanistan'dan sığınmacılarla ilgili flaş karar

    'da yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkedeki tüm kimlik ve kayıt işlemlerinin yapıldığı kamplarında karantina süresinin iki hafta daha uzatıldığı bildirildi.

    Yunanistan Sağlık ve Vatandaşı Koruma bakanlıklarının ortak yayımladıkları bildiride, Ege adalarındaki aşırı kalabalık sığınmacı kampları da dahil olmak üzere tüm kayıt merkezlerinde karantina süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi.

    182 ölüm ve 3 bin 49 vakanın görüldüğü Yunanistan'da kamplar, 21 Mart'tan itibaren karantina altında bulunuyor.

    Öte yandan, şu ana kadar özellikle Ege adalarında bulunan aşırı kalabalık kamplarda Kovid-19 vakası görülmezken, karantina kararının uzatılması sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı.

    Sivil toplum kuruluşları, kararın ''kişisel hak ve özgürlüklerin ihlaline yol açabileceği" yorumunda bulundu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Yunanistan'dan sığınmacılarla ilgili flaş karar: Kamplardaki karantina süresi uzatıldı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri