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    • Dünya
    • 07.06.2020 23:17
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    • 07.06.2020 23:25
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    Avrupa'nın göbeği 'de ırkçılık karşıtı gösterinin ardından lar yağmalandı

    'nın başkenti 'de, 'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi için düzenlenen nun ardından bir grup, çevredeki ları yağmaladı.



    Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestonun ardından bir grup, çevredeki lüks mağazaları yağmaladı.



    Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı barışçıl gösterilerin ardından yüzleri maskeli bazı kişiler, lüks mağazaların bulunduğu Avenue Louise bölgesinde mağazaların camlarını kırdı.



    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırganların girebildikleri mağazaları yağmaladığı, sokaktaki çöp kutularını da ateşe verdiği görüldü.

    Gösterinin organizatörlerinden Taino Serouben, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu saldırılarla bir ilgimiz yok. Biz, barış mesajı verdik." dedi.

    Brüksel'deki Poelaert Meydanı'nda toplanan binlerce kişi "siyahların hayatı değerlidir" sloganıyla polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmişti.
    Haberler Dünya Avrupa'nın göbeği Brüksel'de ırkçılık karşıtı gösterinin ardından lüks mağazalar yağmalandı
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