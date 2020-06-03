Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'de bir polisin gözaltına aldığı siyahi Amerikalı George Floyd'u yaklaşık dokuz dakika boyunca nefessiz bırakarak ölümüne sebep olmasının ardından başlayan protestolar 50 eyalete de sıçradı. Başkent Washington ve New York'ta ise ünlü mağazalar da yağmalandı. Ünlü 5. Cadde'yi talan eden protestocular, 20 milyon doların üzerinde ürünü çaldı.
Resmi rakamlara göre ülke genelinde 70 bin mağaza yağmalandı. New York, Washington ve Chicago'da ise toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının 11'e çıktığını açıkladı. Yaralı sayısı ise bin 700'ü buldu.
Polis artık daha da sert şekilde müdahil olurken, 9 bin kişi de gözaltına alındı.
GİRDİLER, ÇALDILAR, YAKTILAR, KAÇTILAR
Yetkililer, sadece 24 saatte yaklaşık 40 milyon dolarlık ürünün mağazalardan yağmalandığını açıkladı.
New York ve Washington'daki Dolce Gabbana, Burberry ve Apple gibi markaların mağazaları yağmalandı.
TRUMP'TAN TARİHİ TAVIR
ABD Başkanı Donald Trump da bu sıralarda Beyaz Saray'ın bahçesinde eylemlere tepki gösterdi. "Dünyanın en harika ülkesiyiz" diyen Trump, protestolara karşı yerel yönetimlerin gerekli önlemleri alamadığı ifadelerini kullandı. Protestolar sırasında tarihi kiliseni de ateşe verilmek istendiğini sözlerine ekleyen Trump, "kahraman polisleri öldürüldüler" dedi. Daha sonra Beyaz Saray'ın yanındaki St. Johns Kilisesi'ne giden Trump, elindeki incil ile poz verdi.
İNCİL POZU TEPKİ ALDI
Trump'a destek de vardı, eleştiri de. İlk kez ABD Başkanı'nın incille Beyaz Saray dışında poz verdiğine dikkat çekildi.