



TRUMP'TAN TARİHİ TAVIR

ABD Başkanı Donald Trump da bu sıralarda Beyaz Saray'ın bahçesinde eylemlere tepki gösterdi. "Dünyanın en harika ülkesiyiz" diyen Trump, protestolara karşı yerel yönetimlerin gerekli önlemleri alamadığı ifadelerini kullandı. Protestolar sırasında tarihi kiliseni de ateşe verilmek istendiğini sözlerine ekleyen Trump, "kahraman polisleri öldürüldüler" dedi. Daha sonra Beyaz Saray'ın yanındaki St. Johns Kilisesi'ne giden Trump, elindeki incil ile poz verdi.



İNCİL POZU TEPKİ ALDI

Trump'a destek de vardı, eleştiri de. İlk kez ABD Başkanı'nın incille Beyaz Saray dışında poz verdiğine dikkat çekildi.