Washington yanıyor! 4 kişi öldü, 11’i ağır 108 kişi yaralandı...

Coronavirüs artık ABD'nin umrunda değil… George Floyd'un ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Derek Chauvin isimli ırkçı polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan eylemler şiddetli çatışmalara, yağma ve kaosa dönüştü 20 eyalette 84 kentte iç savaş görüntüleri yaşanırken, Washington'da kan döküldü.
ARAÇLARI YANDI
Beyaz Saray yakınlarındaki gösteriler silahlı çatışmaya döndü. Lafayette Parkı'nda barikatlar kuran göstericiler polisle kıyasıya çatıştı. 'Siyahların Hayatı Değerlidir', 'Nefes Alamıyorum' sloganları atan öfkeli protestocular, havai fişek ve su dolu pet şişeler fırlattı. Bir süre sonra Lafayette Park'ın arka tarafında bulunan tarihi St. John Kilisesi'ne yakın bir yer ve bazı araçlar ateşe verildi. Washington'da 2, İndiana polis'te de 2 kişi can verdi, 108 kişi yaralandı. Sadece Washington'da 900 kişi gözaltına alındı.
SOKAĞA ÇIKMAK YASAK
Eylemlerin yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington'da dün gece saat 21.00-06.00 arasında sokağa çıkmak yasaklandı. Yasak bugün de sürecek.
TRUMP HEDEFTE
Coronavirüs, ardından ırkçı cinayet ve gösteriler ve son olarak Anonymous'un son bombası… Ünlü hacker grubu Anonymous, ABD'de üst düzey siyasetçiler ve ünlülerle yakın ilişkisi olan milyarder Jeffrey Epstein ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 yaşındaki bir çocuğun istismarından yargılandığı davaya ilişkin resmi evrakları sızdırdı. Trump ile Epstein'in 13 yaşındaki kızla ilgili iddiaya girdiği belgelerle medyaya sızdırıldı.
İÇ SAVAŞ GÜNLERİ
ABD'DE 84 kentte olaylar yaşanırken, Washington DC, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Protesto gösterileri için 15 eyalette Ulusal Muhafız birlikleri yine destek için göreve çağrıldı. California'daki Long Beach ve San Jose şehirlerinde birçok dükkanda yağmalamalar yaşanırken, Indianapolis'te 2 gösterici öldü.
POLİSE VUR EMRİ VERİLDİ
Amerikan polisinin 'vur' emri askıya alınmıştı. Ancak dün itibariyle tekrar silahlarını kullanmaya başladılar.
FETÖ'CÜ ENES KAOSU KAÇIRMADI
NBA'in Boston Celtics takımında oynayan FETÖ'cü Enes Kanter düzenlenen gösterilere katıldı. "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan atan Kanter, kameralara yansıdı. FETÖ, başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ın kampanyasına milyonlarca dolar destek vermişti.
MARKALAR BİRLEŞTİ
ABD'de George Floyd'un ölümüyle yeniden alevlenen ırkçılık sorununa karşı farkındalık yaratmak için ikonik logosunu değiştirdiği bir video yayınladı. Videoya Adidas'tan destek gelirken, Apple CEO'su da George Floyd'la ilgili açıklama yaptı. Nike'ın mesajına markanın videosunu paylaşarak destek olan Adidas, "Birliktelik" mesaşı verdi.