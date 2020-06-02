Washington yanıyor! 4 kişi öldü, 11’i ağır 108 kişi yaralandı...





TRUMP HEDEFTE

Coronavirüs, ardından ırkçı cinayet ve gösteriler ve son olarak Anonymous'un son bombası… Ünlü hacker grubu Anonymous, ABD'de üst düzey siyasetçiler ve ünlülerle yakın ilişkisi olan milyarder Jeffrey Epstein ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 yaşındaki bir çocuğun istismarından yargılandığı davaya ilişkin resmi evrakları sızdırdı. Trump ile Epstein'in 13 yaşındaki kızla ilgili iddiaya girdiği belgelerle medyaya sızdırıldı.



İÇ SAVAŞ GÜNLERİ

ABD'DE 84 kentte olaylar yaşanırken, Washington DC, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Protesto gösterileri için 15 eyalette Ulusal Muhafız birlikleri yine destek için göreve çağrıldı. California'daki Long Beach ve San Jose şehirlerinde birçok dükkanda yağmalamalar yaşanırken, Indianapolis'te 2 gösterici öldü.