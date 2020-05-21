Rusya tarafından 2008'den bu yana üretilen ve birimi 14,7 milyon dolar fiyat etiketli Pantsirler, 20 ila 40 kilometre menzile sahip karadan havaya füze sistemi olma özelliği taşıyor.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmış, üste bulunan sağlam durumdaki Pantsir hava savunma sistemini ele geçirmişti.