İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu yazdı.

Du Wei, şubat ayında Tel Aviv'e tayin edilmeden önce ülkesinin Ukrayna'daki diplomatik misyonunda görevliydi.

Evli ve bir erkek çocuk sahibi olan Du Wei'nin ailesinin, İsrail'de kendisiyle birlikte yaşamadğı bildirildi.

Büyükelçi, Tel Aviv'in Herzliya isimli banliyösünde yaşıyordu.

KOVİD-19 MAKALESİ YAYINLAMIŞTI

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin (58), ölümünden birkaç gün önce İsrail gazetesinde Pekin yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında attığı adımları anlatan makalesi yayımlanmıştı.