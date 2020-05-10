



'İKİNCİ AŞAMADA OKULLAR, ÜÇÜNCÜ AŞAMADA OTELLER AÇILABİLECEK''

İkinci aşama olarak en erken 1 Haziran'da bazı mağazaların açılabileceğini ve ilkokuldan başlamak üzere çocukların okullara gidebileceğini aktaran Başbakan, üçüncü aşamada ise temmuz gibi güvenli olmaları ve sosyal mesafe kurallarını uygulamak şartıyla bazı oteller ve halka açık yerleri yeniden açmayı umduklarını bildirdi.

Tüm bu adımların şartlara ve halkın uyarıları dinlemesine bağlı olduğunu kaydeden Johnson, gelişmeleri yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde izleyeceklerini, gerek duymaları halinde adımları geri alabileceklerini söyledi.





