Dünyada corona virüse yakalananların sayısı 2 milyon 500 bini, can kayıpları ise 170 bini geçti. En fazla ölümün görüldüğü şehirde ise, cenaze evleri artık yeni ceset kabul etmiyor.
Saatler içinde dünyada corona virüse yakalananların sayısı 2 milyon 500 bini aşacak, can kayıpları ise 170 bini geçti. Şehirler arası seyahat yasağı uygulanan ülkede ise eşi benzeri olmayan görüntüler ortaya çıktı.
Rusya'da corona virüs vakaları yeniden tırmanışa geçti, bir günde 5 bin 642 test pozitif sonuç verdi. Dün 4 bin 268 vaka açıklayan Rusya, Pazar günü ise 6 bini aşkın yeni vaka bildirmişti. Rusya'da corona virüse yakalananların sayısı 52 bin 763'e yükselirken, ölümler 44 artışla 456 oldu. Haftalar boyunca hiçbir ciddi vaka bildirmeyen Rusya'da, Nisan ayının başından bu yana vakalar 10'a katlandı.
Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı Neo-nazi grubu PEGIDA, corona virüs salgını sürerken gösteri yapıyor. Örgütün kalesi Dresden kentindeki gösteride çok sayıda polis görev yaptı. Alman kamuoyu, gösteriye verilen izni eleştiriyor.
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest (Ekim Festivali) bu yıl yapılmayacak. Bavyera eyalet yönetimi, milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalin bu yıl salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla iptal edildiğini duyurdu. Oktoberfest'e son yıllarda ortalama 6 milyon insan katılıyordu.
Batı Avrupa ülkeleri arasında karantina önlemleri uygulamayan İsveç'te, başkent Stockholm sokakları insanlarla dolu. Restoran ve parklarda günlük hayat devam ederken ülkedeki vakalar 392 artışla 14 bin 777'i buldu. İsveç'te 1580 ölüm gerçekleşti.
Yıllardır ekonomik darboğazla boğuşan Venezuela'nın başkenti Caracas'ta maske takmış sağlık çalışanları bir akaryakıt istasyonunda sırada bekliyor. İlaç ve tıbbi ekipman bulmanın hayli zor olduğu ülkede resmi rakamlara göre 10 hasta yaşamını yitirdi, 285 Covid-19 vakası var.
Salgının dünyadaki merkez üssü ABD'de doktorlar ve hemşireler yaşam savaşı verenlere bakıyor ancak diğer ön cephede ise ölülere bakanlar var, yani cenaze levazımatçıları.
Salgının dünyadaki merkez üssü ABD'de doktorlar ve hemşireler yaşam savaşı verenlere bakıyor ancak diğer ön cephede ise ölülere bakanlar var, yani cenaze levazımatçıları.
Reuters, Harlem'deki cenazeevinin bodrumunda 48 corona virüs kurbanı bulunduğunu ve bunlardan 40'ının karton tabutlarda yakılmaya hazır olduğunu bildiriyor.
Geri kalan sekiz ceset gömülmek için soğutucuda bekliyor. Ancak toprağa verilmeleri belki haftalar ya da aylar alacak. Cesetlerin üst üste konulduğu göze çarpıyor.
Can kaybının 20 bine yaklaştığı New York'ta Covid-19'dan ölenler Hart Island'da açılan toplu mezara gömülürken, Harlem'in kadın cenazecileri yeni gelen cesetleri kabul etmemeye başladı.
Topuklu bot giymiş cenaze levazımatçısı kadınlar, kendilerini başarısız hissetmeye başladı. Onların bakış açısına göre, bir insan hayattayken mümkün olmasa bile, ölümde istediklerini almalı.
Kadın cenazeciler, corona virüs kapmaktan korkuyor. Bazıları çocuklarını akrabalarının yanına göndermiş bile.