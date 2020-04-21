Salgının dünyadaki merkez üssü ABD'de doktorlar ve hemşireler yaşam savaşı verenlere bakıyor ancak diğer ön cephede ise ölülere bakanlar var, yani cenaze levazımatçıları.

Reuters, Harlem'deki cenazeevinin bodrumunda 48 corona virüs kurbanı bulunduğunu ve bunlardan 40'ının karton tabutlarda yakılmaya hazır olduğunu bildiriyor.

Geri kalan sekiz ceset gömülmek için soğutucuda bekliyor. Ancak toprağa verilmeleri belki haftalar ya da aylar alacak. Cesetlerin üst üste konulduğu göze çarpıyor.