Doktorların Covid-19 hastalarının çoğunda böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğu belirtilen haberde, diyaliz makinelerine de ihtiyacın arttığı ifade edildi.



Doktorların Covid-19'un bazı hastalarda böbrek yetmezliğine neden olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda ''ölüm kalım hesabı'' yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.