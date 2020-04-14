Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bilim dünyası aşı ve tedavi çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ABD'de geliştirilen bir aşının ilk denendiği kişi olan 44 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını The Telegraph gazetesine anlattı.





Aşı çalışması ile ilgili gönüllü arandığını Facebook'ta gördüğünü belirten Haller ilk olarak aklına "belki ben de bir katkıda bulunabilirim" fikrinin geldiğini ve sürece koronavirüs karşı mücadele etmek için gönüllü olduğunu belirtti.

Gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşim, yakınlarım ve çevrem bazı korkularını dile getirdiler. Evet birçok risk var ama ben buna rağmen pozitif bir insanım ve riskleri göz ardı etmek için elimden geleni yaptım.





Aşı yapıldıktan sonra ilk gün ateşinin bir miktar yükseldiğini ve ikinci gün kolunda ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığını belirten Haller, diğer bilimsel araştırmalara da insanların gönüllü olarak yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Haller, koronavirüse karşı aşının bulunacağına dair güveninin tam olduğunu da vurguladı.





ABD'nin Washington eyaletinde yapılan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.