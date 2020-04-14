Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Fransa'da da binlerce can aldı. Muhalefet partisi Les Republicains milletvekili Eric Ciotti, huzurevindeki hastaları ölüme terk ettiklerini açıkladı. Ciotti, "Yaşlı bakım evlerindeki Covid-19 hastaların çoğu hastanelere kabul edilmedi, tedaviye ihtiyacı olan bu insanlar ölüme terk edildi" dedi. Sağlık krizinin en büyük skandalı olduğunu vurgulayan Fransız vekil, hastane kapasitesinin yeterli olmadığı gerekçesiyle birçok yaşlı hastanın "kasti" olarak hastaneye alınmadığını eleştirdi. Ciotti, hükümetin bu durumda özel hastaneleri herkese açması gerektiğini ifade etti. Öte yandan ülkede 132 bin 591 kişide virüs tespit edildiği ve 14 bin 967 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
BATI'NIN KARA LEKESİ!
Avrupa ve ABD'de binlerce yaşlı huzurevlerinde öldü.
Fransa: 4 bin 889 yaşlı huzurevlerinde öldü
Almanya: Yüzlerce yaşlı öldü
İngiltere: Huzurevlerinde ölen yaklaşık bin kişi resmi ölü rakamlarına dahil edilmedi.
ABD: 3 bin 300 yaşlı öldü
İtalya: 3 bin 859 yaşlı öldü.
İspanya: 4 bin 260 yaşlı can verdi.
Belçika: Ölü sayısı üç bini geçti, ölenlerin yarısına yakını huzurevlerinde.
BATI'NIN KARA LEKESİ!
Avrupa ve ABD'de binlerce yaşlı huzurevlerinde öldü.
Fransa: 4 bin 889 yaşlı huzurevlerinde öldü
Almanya: Yüzlerce yaşlı öldü
İngiltere: Huzurevlerinde ölen yaklaşık bin kişi resmi ölü rakamlarına dahil edilmedi.
ABD: 3 bin 300 yaşlı öldü
İtalya: 3 bin 859 yaşlı öldü.
İspanya: 4 bin 260 yaşlı can verdi.
Belçika: Ölü sayısı üç bini geçti, ölenlerin yarısına yakını huzurevlerinde.