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    • Dünya
    • 14.04.2020 Gazete
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    milletvekili Ciotti’den tüyler ürperten sözler: ettik...

    ’da Coronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişi can verdi. Milletvekili ’nin sözleri tüyler ürpertti: ettik...

    Ölüme terk ettik!
    Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. 'da da binlerce can aldı. Muhalefet partisi Les Republicains milletvekili , ettiklerini açıkladı. Ciotti, "Yaşlı bakım evlerindeki Covid-19 hastaların çoğu hastanelere kabul edilmedi, tedaviye ihtiyacı olan bu insanlar ölüme terk edildi" dedi. Sağlık krizinin en büyük skandalı olduğunu vurgulayan vekil, hastane kapasitesinin yeterli olmadığı gerekçesiyle birçok yaşlı hastanın "kasti" olarak hastaneye alınmadığını eleştirdi. Ciotti, hükümetin bu durumda özel hastaneleri herkese açması gerektiğini ifade etti. Öte yandan ülkede 132 bin 591 kişide virüs tespit edildiği ve 14 bin 967 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



    BATI'NIN KARA LEKESİ!
    Avrupa ve 'de binlerce yaşlı huzurevlerinde öldü.

    Fransa: 4 bin 889 yaşlı huzurevlerinde öldü

    Almanya: Yüzlerce yaşlı öldü

    : Huzurevlerinde ölen yaklaşık bin kişi resmi ölü rakamlarına dahil edilmedi.

    ABD: 3 bin 300 yaşlı öldü

    : 3 bin 859 yaşlı öldü.

    : 4 bin 260 yaşlı can verdi.

    : Ölü sayısı üç bini geçti, ölenlerin yarısına yakını huzurevlerinde.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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