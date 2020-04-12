Times, Sarah Gilbert'ın açıklamalarını bugün manşetinden duyurdu. Gazete Gilbert'in, dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurguladı.

Koronavirüs aşısı, geliştirilmesinden sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebilir.

"İLAÇ İÇİN BU YIL RUHSAT ALINABİLİR"

Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) yeni tip koronavirüse karşı ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich yeni tip koronavirüsün tedavisi için araştırılan etken maddelerle ilgili klinik araştırmaların sonuçlarının birkaç hafta içinde kendilerine ulaşacağını açıkladı. Bonn'da yayımlanan General-Anzeiger gazetesine konuşan Broich, COVID-19'a karşı etkili bir ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüse karşı yapılan çok sayıda klinik araştırması olduğuna işaret eden Broich, "Ancak şu ana dek hastalığa karşı yeterince etkili olduğu kanıtlanan bir ilaç yok" dedi.