Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüs dünyanın en güçlü ülkeleri olarak görülen ülkelerdeki sağlık sistemini çökertti. Pahalı olmasına rağmen yetersiz hizmet verildiği gerekçesiyle sık sık eleştirilen ABD sağlık sistemi ise adeta iflas etti. Sokaklara çadır hastanelerin kurulduğu ve hastaların adeta ölüme terk edildiği ABD'de sıkıntılar bitmiyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YETERSİZ KALDI

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 45 bin sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu açıklayan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Henüz bu mücadeleye hazır olmayan herkes, size ihtiyacımız var" diyerek sağlık çalışanlarını başvuruda bulunmaya davet etti. Blasio, "Size şunu söylemek zorundayım, Mayıs ve Nisan aylarında mücadelemize katılması için 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Böylece bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Bu yüzden lütfen; eğer bize yardımcı olabilirsen ya da olabilecek başka birini tanıyorsan şimdi bize yardım et"dedi.

BLASIO: SÜRECİN UZAMASINA HAZIRLIKLI OLUN

Aynı zamanda sorulan bazı soruları da yanıtlayan Blasio; restoran, spor salonu gibi yerlerin 30 Nisan'da bitmesi planlanan karantina süreci ile birlikte açılıp açılmayacağı sorusuna ise, sürecin Mayıs'ta da devam edeceğini öngördüklerini ve insanların buna hazırlıklı olmasını istediğini söyledi ve sürecin uzayacağını belirtti. Mayıs'tan sonra durumun daha iyi olacağını da ifade etti.

Blasio koronavirüsün mevsimsel olup oldumadığı hakkında ise, "Koronavirüs hakkında hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim; evet, virüs mevsimsel olabilir, kesin bir bilgi yok. Şunu biliyoruz ki zorlu birkaç aydan geçeceğiz" diye konuştu.

"MASKESİZ HASTALARA BAKMAYA RAZI MISINIZ?"

Sağlık altyapısı yetersiz olan ve vatandaşlarını ölüme terk eden ABD'nin dün sağlık çalışanlarına sorduğu akılalmaz soru gündeme gelmişti. ABD'de hastane yönetimlerinin doktorlara ve hemşirelere bir yazı göndererek "Eldivensiz ve maskesiz hastalara bakmaya razı mısınız?" diye sorduğu öğrenildi. Sağlık personeli bakımında yetersiz olan ABD'nin tıbbi malzeme bakımında da yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bu durumun virüs sürecinde sarsılan ABD'nin sağlık sisteminin iflas ettiğinin kanıtı niteliğinde oldu.