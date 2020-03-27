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Kovid-19 mücadelede Hz. Muhammed'i örnek gösterdiler!

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de . Ülke genelinde vaka sayısı 70 bini aşarken, koronavirüs kaynaklı birçok ölüm de gerçekleşti. ABD'de yayın yağan Newsweek dergisi, koronavirüsle mücadelede Hz. Muhammed'i örnek gösterdi. Salgın hastalıkla mücadele konusunda Hz. Muhammed'i örnek gösteren dergi, Peygamber efendimizin karantina ile ilgili tavsiyelerine dikkat çekti.

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Karantina hadisi
'deki Newsweek dergisi, karantinanın önemine dikkati çekti. Peygamber Efendimizin hadisini örnek gösterdi:





Bir yerde veba salgını çıkarsa oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde hastalık çıkarsa da o bölgeden ayrılmayınız.




TEMİZLİK İMANIN YARISIDIR
Amerikan Newsweek dergisi, Coronavirüs salgını ile mücadelede Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i örnek gösterdi. Haberde, bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz?

1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed. Temizlik, imanın yarısıdır" denildi. Dergi, Hz. Muhammed'in konuyla ilgili, "Bir yerde veba salgını duyarsanız, oraya girmeyin; ama veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa, o yeri terk etmeyin" hadisi okurlarla paylaşıldı.


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