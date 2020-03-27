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'de Coronavirüse yakalanan taburcu edildi

Hastane yatağından tüm dünyaya seslenen kadın, virüsü yendi. 'de 39 yaşındaki , Coronavirüse yakalandı. paylaştığı videoda "Ciğerlerimde cam var gibi" feryadı ise görenlerin yüreğini sızlattı. Tara, dün hastaneden taburcu oldu.

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'Cam'ını kurtardı
Hastane yatağından tüm dünyaya seslenen kadın, virüsü yendi. 'de 39 yaşındaki , Coronavirüse yakalandı. paylaştığı videoda "Ciğerlerimde cam var gibi" feryadı ise görenlerin yüreğini sızlattı. Tara, dün hastaneden taburcu oldu. "Kızlarımı ve eşimi görebildiğim için çok mutluyum" diye konuşan genç kadın, kendini videoyu çektiği döneme göre çok daha iyi hissettiğini ancak hala iyileşme sürecide olduğunu söyledi.



Tara Jane Langston, ailesine kavuştu.

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