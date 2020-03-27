Hastane yatağından tüm dünyaya seslenen kadın, virüsü yendi. İngiltere'de 39 yaşındaki Tara Jane Langston, Coronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda paylaştığı videoda "Ciğerlerimde cam var gibi" feryadı ise görenlerin yüreğini sızlattı. Tara, dün hastaneden taburcu oldu. "Kızlarımı ve eşimi görebildiğim için çok mutluyum" diye konuşan genç kadın, kendini videoyu çektiği döneme göre çok daha iyi hissettiğini ancak hala iyileşme sürecide olduğunu söyledi.
Tara Jane Langston, ailesine kavuştu.
Tara Jane Langston, ailesine kavuştu.
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