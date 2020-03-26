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'nın 1 numaralı Corona hastası Mattia'dan şok sözler: Profesörler biliyor ama konuşamıyor

Coronavirüs’ten en çok etkilenen ülke oldu. Ölümler binleri buldu. ‘1 numaralı hasta’ konuştu: Hayatımda hiçbir Çinli ile yakınlaşmadım. Arkadaşım da yok. Ancak virüs bulaştı. Bu normal değil. Doktorlar açık konuşamıyor. Aslında onlar da bu hastalığın olağan olmadığını düşünüyor.

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Hayatımda hiçbir Çinli ile yakınlaşmadım. Arkadaşım da yok. Ancak virüs bulaştı. Bu normal değil. Doktorlar açık konuşamıyor. Aslında onlar da bu hastalığın olağan olmadığını düşünüyor.

Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da 7503 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin "1 numaralı hastası", yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi. Lombardia'da yaşayan 38 yaşındaki Mattia "Hayatımda Çinli ile yakınlaşmadım, hiç arkadaşım yok. 38 yaşındayım ciddi bir rahatsızlığım yok. Benim olduğum bölgede Çinli de yok. Ancak Coronavirüs bana bulaştı. Bu normal bir durum değil. İtalyan doktorlar ellerinde bir belge olmadığı için açık konuşamıyorlar. Ancak onlar da bu hastalığın olağan olmadığını düşünüyor" dedi.

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