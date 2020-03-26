Hayatımda hiçbir Çinli ile yakınlaşmadım. Arkadaşım da yok. Ancak virüs bulaştı. Bu normal değil. Doktorlar açık konuşamıyor. Aslında onlar da bu hastalığın olağan olmadığını düşünüyor.'de ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da 7503 kişi hayatını kaybetti. Ülkeninyaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi. Lombardia'da yaşayan 38 yaşındaki"Hayatımda Çinli ile yakınlaşmadım, hiç arkadaşım yok.Bu normal bir durum değil. İtalyan doktorlar ellerinde bir belge olmadığı için açık konuşamıyorlar.dedi.