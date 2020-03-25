Cemal Kaşıkıçı'nın Suudi Arabistan başkonsolosluğunda Ekim 2018'de öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerden 18'ine tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan kamu davası açıldı. 2 şüpheliye azmettirme suçundan kamu davası açıldı.







MÜEBBET İSTENDİ

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca 2 sanık hakkında ''Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan hapis cezası istendi.