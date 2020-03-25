Bugünkü
Takvim

Son dakika: Cemal Kaşıkcı inde 20 Suudi hakkında kamu davası

Son dakika haberi... Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci 'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı.

  • Dünya
  • 25.03.2020 10:33
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 11:04
ABONE OL
Kaşıkcı cinayetinde flaş gelişme

Cemal Kaşıkıçı'nın Suudi Arabistan başkonsolosluğunda Ekim 2018'de öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerden 18'ine tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan kamu davası açıldı. 2 şüpheliye azmettirme suçundan kamu davası açıldı.



MÜEBBET İSTENDİ
Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca 2 sanık hakkında ''Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan hapis cezası istendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Cemal Kaşıkcı cinayetinde 20 Suudi hakkında kamu davası
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri