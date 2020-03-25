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Son dakika: Bakan Koca 25 Mart Kovid-19 bilançosunu açıkladı

Son dakika haberine göre, , koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, son 24 saatte 5.035 test sonuçlandığını ve 561 yeni hastanın olduğunu bildirdi. Koca toplam hasta sayısının 2.433 olduğunu hatırlatarak, "15 hastamız hayata veda etti." dedi.

  • Dünya
  • 25.03.2020 23:42
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 23:48
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Bakan Koca Kovid-19 bilançosunu açıkladı
, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, son 24 saatte 5.035 test sonuçlandığını ve 561 yeni hastanın olduğunu bildirdi. Koca toplam hasta sayısının 2.433 olduğunu hatırlatarak, "15 hastamız hayata veda etti." dedi.


Koca yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerine yer verdi.






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