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Son dakika: Muhammed bin Selman Kraliyet ailesinden 3 üst düzey ismi tutuklattı!

Son dakika haberine göre i Muhammed bin Selman'ın Kraliyet ailesinin üç üst düzey ismini tutuklattığı açıklandı. gazetesinin haberine göre yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızlarının tutuklamayı gerçekleştirdikleri aktarıldı.

  • Dünya
  • 07.03.2020 10:52
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 11:00
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3 üst düzey ismi tutuklattı!

Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz () ile ev hapsinde tutulan eski Muhammed bin Nayef'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri ile tutuklandıkları belirtildi.

gazetesinin haberine göre, Suudi ailesinin önemli figürlerinden Prens Ahmed ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayef, cuma sabahı evlerine yapılan baskınla tutuklandı.

Haberde, görgü tanıklarına dayanılarak, yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızlarının tutuklamayı gerçekleştirdikleri aktarıldı. Tutuklama sebebinin 'vatana ihanet' olduğu savunulan haberde, 'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiğinin altı çizildi. Haberde söz konusu tutuklamaların Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Haberde, tutuklamalarda 84 yaşındaki Kral Selman'ın iyice yaşlanmasının da etkili olabileceği ifade edilirken Muhammed bin Nayef'in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuna da işaret edildi.

Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında 'daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmış ve sonrasında Prens Ahmed sessizliğini korumuştu.

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