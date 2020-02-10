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  • 10.02.2020 10:00
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 10:00

Son dakika: Esad rejimi ve 'dan ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü

Son dakika haberine göre Esad rejimi ve ’ya ait savaş uçakları, ’in çevresindeki köy ve kasabaları vurdu. Hava saldırılarında 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 30’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

İdlib ve çevresinde hava saldırıları

'de 'in Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırıları devam ediyor. Dün düzenlenen hava saldırılarında, Kefer Nuran'da 9, Etraib'de 3, Şeyh Ali'de 3 ve Orum Es Sugra'da 2 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti.



Beyaz Baretliler'in paylaştığı bilgiye göre, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

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