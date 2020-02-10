Suriye'de Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırıları devam ediyor. Dün düzenlenen hava saldırılarında, Kefer Nuran'da 9, Etraib'de 3, Şeyh Ali'de 3 ve Orum Es Sugra'da 2 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti.
Beyaz Baretliler'in paylaştığı bilgiye göre, 30'dan fazla kişi de yaralandı.
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