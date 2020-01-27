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  • 27.01.2020 14:58
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 15:06

Son dakika: 'de ölüm saçmaya devam ediyor!

Son dakika heri... Suriye'de Beşşar rejimi ve 'nın 'deki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, bin 600'den fazla sivil can verdi.

Esed İdlib'de ölüm saçmaya devam ediyor!

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, 'ya ait savaş uçakları, dün gece saatlerinden itibaren 'in Han es Sübül, Masaran, Hamidiyye, Şinan ve Bzor köylerini hedef aldı.

rejimine ait savaş uçakları da Serakib ve Marratünnuman ilçeleri ile Keferruma beldesi, Masaran, Han es Sübül, Ruveyha, Erbain, Bzabor, Ruveyha, Has, Kefer Battıh ve Dadih köylerine saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejiminin saldırılarında Serakib'de 1, Bzabor da 2 ve Rusya'nın Şinan köyündeki saldırısında 2 olmak üzere toplam 5 sivil hayatını kaybetti.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

, Rusya ve 'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, bin 600'den fazla sivil can verdi.

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