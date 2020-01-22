George Soros'tan kara propaganda Çeşitli ülkelerde darbe yapan George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın finans sağladığı Maplecroft isimli İngiliz şirket, 2020 Siyasi Risk Haritası'nı yayınladı.

Çeşitli ülkelerde darbe yapan George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın finans sağladığı Maplecroft isimli İngiliz şirket, 2020 Siyasi Risk Haritası'nı yayınladı. Listede siyasi karışıklık yaşanacak ve ayaklanma olacak 47 ülke yer aldı. Bunlar arasında Türkiye'nin de olduğu açıklandı. Şirkete büyük tepki yağdı.