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  • 13.01.2020 10:12
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:54

'ın düşürdüğü uçağında detayı!

Kasım Süleymani’nin ölümünün ardından intikam yeminleri eden ’ın ABD üslerini vurmayı hedeflerken yanlışlıkla uçağını düşürmesi dünya gündemini derinden sarsmıştı. 176 kişinin öldüğü uçakla ilgili tartışma yaratacak bir detayı ortaya çıktı.

Dünya 'ın füzeyle düşürdüğü uçağını tartışıyor. 176 kişinin öldüğü uçakla ilgili tartışma yaratacak bir detay ortaya çıktı. Görenlerin "Türk uçağı ucuz kurtuldu" dediği ayrıntıya göre vurulan uçakla aynı saatte kalkış için hazırlanan Atlasjet'e ait KK1185 kodlu uçağın olduğu anlaşıldı. Fakat Atlasjet uçağının 2 dakika geç kalkması onlarca hayatın kurtulmasını sağladı. Üstelik vurulan Ukrayna uçağından 9 dakika önce de Türk Hava Yollarına ait TK873 sefer sayılı uçağın kalkış yaptığı kayıtlara yansıdı.Eğer söz konusu uçaklar Ukrayna uçağının olduğu saatte kalksaydı belki de vurularak düşecekti.

İran, Ukrayna Havayollarına ait uçağın füzeyle vurulduğunu kabul ederek "insani bir hata" olduğunu belirtip, özür dilemişti.

İşte vurulan o uçak ve iki uçağın kayıtları:

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