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  • 05.01.2020 00:00
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 00:09

Darbeci 'e ait savaş uçakları 'de saldırdı! Ölü ve yaralılar var...

'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki bölgesinde düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

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