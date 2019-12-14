Kim Jong-un harekete geçti! ABD'yi çıldırtacak hamle

ABD ile restleşmeye paralel olarak Kuzey Kore'deki hareketlilik de artıyor. Ülkenin resmi haber ajancı KCNA, Sohae uydu fırlatma merkezinde 'çok önemli bir deneme' gerçekleştirildiği, bunun 'stratejik nükleer caydırıcılığın artırılması' için yapıldığı açıklandı. Neyin test edildiği ise belirtilmedi.
ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin Sohae'yi kapatma sözü verdiğini iddia etmişti.
Kuzey Kore en son 8 Aralık'ta yine aynı uydu fırlatma alanında 'çok önemli bir tatbikat' yapıldığını duyurmuştu.
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