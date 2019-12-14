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  • 14.12.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 10:28

Kim Jong-un harekete geçti! 'yi çıldırtacak hamle

'nin resmi haber ajansı , uydu fırlatma alanında diğer bir 'çok önemli deneme' gerçekleştirildiğini duyurdu. Neyin test edildiği ise belirtilmedi.

Kim Jong-un harekete geçti! ABD'yi çıldırtacak hamle

ile restleşmeye paralel olarak 'deki hareketlilik de artıyor. Ülkenin resmi haber ajancı , Sohae uydu fırlatma merkezinde 'çok önemli bir deneme' gerçekleştirildiği, bunun 'stratejik nükleer caydırıcılığın artırılması' için yapıldığı açıklandı. Neyin test edildiği ise belirtilmedi.

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin Sohae'yi kapatma sözü verdiğini iddia etmişti.

Kuzey Kore en son 8 Aralık'ta yine aynı uydu fırlatma alanında 'çok önemli bir tatbikat' yapıldığını duyurmuştu.

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